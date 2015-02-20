Лекция онлайн: кинокритик Александр Шпагин о российском кино на военную тему

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

21 февраля в Библиотеке киноискусства им. С.М. Эйзенштейна пройдут показ и обсуждение короткометражных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне.

В последнее время наблюдается всплеск интереса кинематографистов к военной тематике. Кинокритик и телеведущий Александр Шпагин расскажет о том, как молодые режиссеры интерпретируют эту тему. Также речь пойдет о том, каковы отличительные черты кассовых фильмов о войне и за что эти ленты подвергают критике.

Смотрите прямую трансляцию встречи с кинокритиком на этой странице в 12.00.