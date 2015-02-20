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20 февраля, 15:52

Лекция онлайн: кинокритик Александр Шпагин о российском кино на военную тему

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

21 февраля в Библиотеке киноискусства им. С.М. Эйзенштейна пройдут показ и обсуждение короткометражных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне.

В последнее время наблюдается всплеск интереса кинематографистов к военной тематике. Кинокритик и телеведущий Александр Шпагин расскажет о том, как молодые режиссеры интерпретируют эту тему. Также речь пойдет о том, каковы отличительные черты кассовых фильмов о войне и за что эти ленты подвергают критике.

Смотрите прямую трансляцию встречи с кинокритиком на этой странице в 12.00.

  • Когда смотреть: 21 февраля, 12.00
  • Что: лекция о современном кино на военную тему
  • Кто: Александр Шпагин
  • Кому смотреть: патриотам и любителям киноискусства
Сюжеты: Лекции на M24.ru: смотрите скоро Трансляции на m24.ru: смотрите скоро

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