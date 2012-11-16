"Вечерняя Москва" приняла участие в форуме Publishing Expo

"Вечерняя Москва" приняла участие в программе VIII Ежегодного профессионального форума российских издателей "Издательский бизнес / Publishing Expo", который прошел с 13 по 14 ноября в Москве.

Сотрудники редакции поделились с профессиональным сообществом идеями, которые обеспечили стремительный взлет "Вечерки" после перезапуска.

По словам главного редактора издания Александра Куприянова, "Вечерняя Москва" - современная городская газета, которая обеспечивает информацией один из крупнейших мегаполисов мира и потому "не может строиться и функционировать как классическое СМИ".

Параллельно с основной редакцией над контентом работают молодежная редакция, "юнкорры" Школы юного репортера и студия сетевого вещания.

В рамках налаживания обратной связи и уточнения тематики, востребованной жителями столицы, редакция развивает sms-портал, проводит регулярные встречи с москвичами на городских площадках. В ближайших планах – запуск медиацентра, открытие клуба читателей, читательского кафе и перезапуск издания женской тематики.

Куприянов отметил, что такой формат работы позволяет наполнять печатные издания и новостной портал содержанием, удовлетворяющим информационным запросам аудитории, вовлекать в ряды читателей молодежь и интернет-пользователей.

По словам издателя и генерального директора "Вечерней Москвы" Александра Чекшина, совокупный тираж всех выпусков превысил 1,5 миллиона экземпляров. По данным "TNS Россия", газета вышла на второе место по аудитории. "Команде "Вечерней Москвы" удалось наладить тесную связь с москвичами, стать посредником в диалоге между жителями столицы и городскими властями, а также привлечь рекламодателей на страницы издания и удачно интегрировать рекламный контент в редакционный", - отметил Чекшин.

"Таким образом, "Вечерка" по-настоящему вернулась в город", - заключил издатель.