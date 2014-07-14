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Спорт

14 июля 2014, 20:09

В Москве состоялся финал турнира по уличному футболу

Василий Березуцкий ЦПКиО имени Горького уличный футбол

Фото: официальный сайт тунира

В минувшее воскресенье в Москве состоялся финал турнира по уличному футболу "Победитель остается". За все время проведения в нем приняли участие более 3500 футболистов со всей столицы. Финал прошел на коробке Nike Football – уникальном комплексе, построенном на набережной парка имени Горького.

320 команд из десяти московских округов прошли квалификационный отбор, в упорной борьбе пробиваясь к финальному матчу. На протяжении всего турнира ребят поддерживали профессиональные футболисты и тренеры.

Победу в итоге отпраздновали футболисты из команды "Blackrose", которые в непростой борьбе одолели соперников из коллектива "Похороны". Теперь они в полном составе отправятся на закрытый просмотр в академию футбола в Великобритании, где получат шанс проявить себя.

"С самого старта первенства мы очень хотели победить, и сейчас очень рады, что нам все удалось. Быть первыми на глазах у сотен болельщиков – это невероятные эмоции!" - прокомментировал Евгений Ванюков, капитан "Blackrose".

Специально для участников и гостей мероприятия прямо на площадке выступил известный рэпер L’One. Финалистов наградили памятными призами, а победители получили кубок из рук игрока национальной сборной России по футболу Василия Березуцкого.

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