Улицу Варварка перекрыли из-за концерта на Красной площади

Фото: ИТАР-ТАСС

Инспекторы столичной ГИБДД перекрыли улицу Варварка из-за митинга-концерта на Красной площади, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

В МВД уточняют, что улица закрыта для движения как личного, так и общественного транспорта с 15.00 и до окончания мероприятия. Ранее в Госавтоинспекции не располагали сведениями об ограничении проезда.

В 18.00 на Красной площади начнется концерт-митинг "Мы вместе" в поддержку решения крымчан присоединиться к России. Организаторами мероприятия являются общественные, ветеранские и молодежные организации.

Напомним, 16 марта в Крыму и Севастополе проходил референдум по статусу автономной республики, где за вхождение Крыма в состав России проголосовали 96,77% жителей полуострова