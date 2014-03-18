Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта 2014, 15:55

Город

Улицу Варварка перекрыли из-за концерта на Красной площади

Фото: ИТАР-ТАСС

Инспекторы столичной ГИБДД перекрыли улицу Варварка из-за митинга-концерта на Красной площади, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

В МВД уточняют, что улица закрыта для движения как личного, так и общественного транспорта с 15.00 и до окончания мероприятия. Ранее в Госавтоинспекции не располагали сведениями об ограничении проезда.

В 18.00 на Красной площади начнется концерт-митинг "Мы вместе" в поддержку решения крымчан присоединиться к России. Организаторами мероприятия являются общественные, ветеранские и молодежные организации.

Напомним, 16 марта в Крыму и Севастополе проходил референдум по статусу автономной республики, где за вхождение Крыма в состав России проголосовали 96,77% жителей полуострова

Сюжет: Ограничение движения на улицах Москвы
Варварка перекрытие дорог Госавтоинспекция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика