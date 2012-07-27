Олимпиаду в Лондоне можно будет смотреть на ВВЦ

ИТАР-ТАСС

На Центральной аллее Всероссийского выставочного центра 27 июля в 24-00 откроется единственная в городе открытая площадка для онлайн трансляций XXX Летних Олимпийских игр в Лондоне, сообщает сайт ВВЦ. В это время Олимпиада стартует в Лондоне.

Площадка разместится на центральной аллее ВВЦ. По ее периметру будут расположены кафе с креслами.

"Открытая территория LiveSites на ВВЦ станет центральной городской площадкой со сценой, большим экраном и качественным звуком, где жители города смогут сообща смотреть Олимпийские Игры, праздновать победы российских спортсменов и следить за событиями культурной олимпиады", - говорится в материале.

В тексте подчеркивается, что впервые за историю Олимпийских игр право официальной онлайн трансляции получила российская сторона в лице оргкомитета "Сочи 2014".

Трансляция на площадке ВВЦ будет отличаться от программы телевизионных каналов. На ней покажут эксклюзивные трансляции, которые будут идти ежедневно с 10:00 до 23:00.

Прямые трансляции спортивных состязаний и концертов из Лондона смогут одновременно смотреть около 5 000 человек, отмечается в тексте.

Открытая площадка LiveSites на ВВЦ будет работать до 12 августа. Вход на площадку бесплатный.