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Мэр Москвы

26 марта 2014, 14:10

ВВЦ вернут историческое название - Собянин

ВВЦ реконструкция Сергей Капков проекты Сергей Собянин

Собянин: ВВЦ нужно вернуть прежнее название - ВДНХ

ВВЦ планируют вернуть прежнее название - ВДНХ. Об этом заявил Сергей Собянин во время посещения Всероссийского выставочного центра 26 марта.

По словам мэра, территорию ВВЦ преобразят. Там отреставрируют все памятники, наладят движение и отремонтируют тротуары. Власти планируют сделать центр любимым местом отдыха москвичей и гостей города. Наводить порядок на ВВЦ начнут уже летом 2014 года.

"Большая часть павильонов должна использоваться по прямому назначению для специализированных выставок, для аттракционов, для музеев. Для того, чтобы все это великолепие работало по тому назначению, для которого оно создавалось", - отметил Сергей Собянин.

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Мэр Москвы напомнил, что совсем недавно было подписано постановление правительства России о передаче комплекса в ведение Москвы. "Часть документов еще пока находится в процессе. В частности, здания не переданы в собственность Москвы, но в ближайшее время этот процесс, думаю, завершится", - добавил Сергей Собянин.

Проект реконструкции еще необходимо утвердить. Однако уже известно, что с территории будет убрана вся незаконная торговля, незаконные постройки, возможно появятся дополнительные аттракционы, детские площадки.

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