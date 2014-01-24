Фестиваль гаджетов Geek Picnic пройдет на ВВЦ

"Афиша": В Москве пройдет фестиваль "Geek Picnic"

25 и 26 января на ВВЦ в павильоне номер 57 пройдет европейский Geek Picnic - фестиваль гаджетов и различных новинок во всех сферах: от робототехники до музыки. Например, на нем зрители смогут увидеть единственного в России трехметрового робота-гиганта, который будет петь, танцевать и даже плакать под грустную музыку.

Также посетителям представят управляемые молнии, электрическое шоу катушек Тесла, костюмированное шоу супергероев косплей и аниме, 3D-принтеры, чемпионат беспилотных дронов, игры на искусственной траве, рестораны и коктейль-бары, маркет гаджетов и комиксов.

Фестиваль – это наглядная демонстрация того, что наука и техника это не только сложно, но и интересно. Среди планирующих выступления лекторов – политолог Анатолий Вассерман, писатель Дмитрий Глуховский, генетик Михаил Гельфанд.

"На лекциях будут затронуты самые разные темы – от колонизации новых планет до работы Большого Адронного Коллайдера, от трансплантации искусственных органов до этических проблем потенциального бессмертия, от перезаписи сознания на цифровые носители до межгалактических путешествий", - сообщили организаторы.

Тем, кто желает попробовать себя в роли спикеров и выступить перед аудиторией, необходимо зарегистрироваться в "Зоне свободного микрофона" на LiveJournal.

Вход на фестиваль платный. Билеты - от 500 до 6000 рублей. Начало в 13.00.