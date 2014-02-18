На автошоу Underground Drift Party пройдет борьба за Чемпионский пояс

1 марта на ВВЦ состоится грандиозное автомобильное шоу Underground Drift Party. Гостей ждет выставка "прокаченных" автомобилей и стант-шоу в исполнении лучших мотофристайлеров страны Юрия Верховникова и Марата Канкадзе.

Фото: M24.ru

Кроме того, на мероприятии впервые в России в закрытом помещении дрифтеры сойдутся в борьбе за титул Underground Drift King и Чемпионский пояс. Битва развернется на специально подготовленной трассе, подсвеченной тысячами световых конструкций. А под потолком будет установлен гигантский экран, демонстрирующий самые яркие и интересные моменты.

Всю ночь атмосферу праздника будут поддерживать DJ, девушки GoGo и ведущие.

Начало - в 22.00, стоимость билетов - от 2000 рублей.