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Жизнь в мире

13 апреля 2012, 11:10

На ВВЦ открылся сезон фонтанов

ВВЦ жизнь в мире

12 апреля наконец заработал фонтанный комплекс на ВВЦ. С момента запуска водного салюта в честь Всемирного Дня авиации и космонавтики весенне-летний сезон работы фонтанов можно назвать открытым. Вчера запустили 14 фонтанов, а завтра заработает самый большой фонтан – «Дружба народов». Погода подвела: снежный покров как лежал, так и лежит, причем не только на улицах, но и в фонтанных чашах, в связи с этим, чтобы растопить снег, в чаши залили 26 кубометров горячей воды. Но печально не только то, что остатки зимы помешали по-настоящему радоваться запуску фонтанов. Как говорит генеральный директор ОАО «ГАО ВВЦ» Алексей Микушко, технические особенности фонтанов не позволяют сделать струи выше или ниже. Фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» практически непригодны к эксплуатации. Однако обещанный запуск произошел, а наш фотокорреспондент наблюдал на действом.







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