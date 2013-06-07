Форма поиска по сайту

07 июня 2013, 15:56

На ВВЦ откроется "Крокодиловая ферма" с рептилиями и змеями

Фото: ИТАР-ТАСС

8 июня на ВВЦ откроется уникальная "Крокодиловая ферма". На ней будут представлены животные со всех уголков мира: Таиланда, Африки, Китая.

В демонстрационном зале площадью 250 квадратных метров разместилось уже более 100 крокодилов: кайманы, нильские крокодилы, трехметровые сиамские. Также на ферме разместили варанов, игуан, питонов, удавов, анаконд и африканских лис. При этом зал разделен на террариумную и открытую бассейную зону.

Экскурсоводы расскажут много нового и интересного о рептилиях: сколько живут крокодилы, и от чего зависит длина их хвоста.

Помимо экскурсионной, будет устроена и развлекательная программа, в которую войдет знаменитый трюк "Поцелуй кобры", единоборство с питоном и анакондой, а также экстремальные номера с императорскими скорпионами.

Кроме того, по выходным гости смогут увидеть таиландское шоу "Кинг Кобра", а в 3D-кинозале будут показывать познавательный фильм "Динозавры".

"Крокодиловая ферма" будет работать с 10:00 до 20:00, стоимость билетов – от 100 до 400 рублей.

