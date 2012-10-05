Казахстан вложит 50 млн долларов в свой павильон на ВВЦ

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство Казахстана выделит 50 млн долларов на реконструкцию павильона Казахстан на ВВЦ. Это пообещал посол республики Казахстан в России Галым Оразбаков во время встречи с председателем Мосгордумы Владимиром Платоновым, сообщил сайт городской думы.

Также он предложил провести торжественную церемонию открытия станции метро "Алма-Атинская" (Замоскворецкая линия) 19 декабря этого года в присутствии глав двух государств и в это же время провести Дни культуры Алма-Аты в Москве.

В посольстве Казахстана М24 подтвердили, что их правительство действительно готово выделить средства.

"Действительно, правительство Республики Казахстан готово профинансировать восстановление, - пояснил представитель ведомства. – Правда, процесс будет длинный в связи с оформлением земельных вопросов, и пока они не будут улажены, мы не сможем приступить к реконструкции".

В пресс-службе ВВЦ не смогли ответить, сколько именно выделяет правительство Казахстана, однако добавили, что принципиальная договоренность существует.

"Власти Казахстана и Туркменистана подтвердили свою заинтересованность в создании выставочно-коммерческих центров на территории ВВЦ, - говорится в заявление пресс-службы. - Казахская сторона предполагает отреставрировать свой исторический павильон, который после перехода ВДНХ на отраслевой принцип показа в 1966-1967 гг., был переименован в "Металлургию" и существенно реконструирован".

Представители выставочного центра добавили, что будет восстановлен разобранный в 60-е годы купол, отреставрированы сохранившиеся элементы внутреннего и наружного декора. Отделка обновленного здания, как и в 50-е годы, должна быть выдержана в национальном стиле с использованием казахских орнаментов. В торгово-выставочном центре Казахстана разместятся постоянные национальные экспозиции, торговые залы, офисные центры, предусмотрены даже кабинеты главы Государства и залы официальных делегаций, а также конференц-зал. Также к июлю 2013 года закончится реставрация Белорусского павильона.

Заместитель руководителя Московского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников (ВООПИК) Андрей Кондрашов уверен, что привлекать средства из-за рубежа для восстановления Москвы – правильно.

"Я уверен, что все, что делается на благо города – это к лучшему, - считает эксперт. – Я двумя руками за".

При этом он добавил, что необходимо соблюсти все градостроительные нормы и охранные обязательства и все строительные ограничения, установленные на территории ВВЦ, учитывая, что большая часть объектов, расположенных на территории выставки имеет статус памятника архитектуры федерального значения. Так как такая сумма подразумевает очень большой объем разнообразных работ.