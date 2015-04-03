"Батальонъ": сценарист и исполнительница главной роли о подготовке фильма

Фото: batalion-film.ru

6 апреля в кинотеатре "Иллюзион" состоится специальный показ отечественной драмы "Батальонъ" и творческая встреча с создателями фильма.

В основе сюжета - история первого женского "Батальона смерти", который храбро сражался с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Командовала батальоном георгиевский кавалер Мария Бочкарева.

Создатели фильма расскажут о том, как родилась идея картины. Гости узнают, с какими трудностями сталкивались актеры и съемочная группа при подготовке фильма. Перед посетителями выступят креативный продюсер Евгений Айзикович, сценарист Илья Авраменко и актриса Валерия Шкирандо.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 21.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.