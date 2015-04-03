Форма поиска по сайту

03 апреля 2015, 14:24

Общество

"Батальонъ": сценарист и исполнительница главной роли о подготовке фильма

Фото: batalion-film.ru

6 апреля в кинотеатре "Иллюзион" состоится специальный показ отечественной драмы "Батальонъ" и творческая встреча с создателями фильма.

В основе сюжета - история первого женского "Батальона смерти", который храбро сражался с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Командовала батальоном георгиевский кавалер Мария Бочкарева.

Создатели фильма расскажут о том, как родилась идея картины. Гости узнают, с какими трудностями сталкивались актеры и съемочная группа при подготовке фильма. Перед посетителями выступят креативный продюсер Евгений Айзикович, сценарист Илья Авраменко и актриса Валерия Шкирандо.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 21.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 6 апреля в 21.30
  • Что: встреча с создателями фильма "Батальонъ"
  • Кто: Евгений Айзикович, Илья Авраменко, Валерия Шкирандо
  • Кому смотреть: любителям отечественного кино

