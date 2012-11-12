В Москве растет заболеваемость СПИДом среди гомосексуалистов

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2012 году гомосексуальный контакт вышел на второе место среди путей передачи ВИЧ-инфекции. Чаще всего москвичи заражаются ВИЧ-инфекцией после гетеросексуальных половых контактов.

На протяжении многих лет гетеросексуальный путь передачи ВИЧ-инфекции являлся наиболее частым, за ним следовало заражение через употребление наркотиков, а замыкал список гомосексуальный путь передачи ВИЧ-инфекции, заявил руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом (МГЦ СПИД) Алексей Мазус. По его словам, в 2012 году увеличилась доля тех, кто заразился при гомосексуальных контактах, и данный путь заражения вышел на второе место.

"Почти каждый четвертый зараженный ВИЧ-инфекцией москвич получил инфекцию в результате гомосексуальных контактов", - отметил Мазус.

С начала года в столице выявили почти 3 тысячи новых случаев заболевания ВИЧ. Из этого количества только две трети - 1938 человек - приходятся на долю граждан России, сообщает "Интерфакс". Это выше, чем за аналогичный период прошлого года. Руководитель МГЦ СПИД считает, что это связано с присоединением к Москве новых территорий.

"Ситуация с заражением по разным административным округам столицы разная. Так, например, если в Юго-Западном округе заболеваемость ВИЧ составляет 348,9 случаев на 100 тыс. населения, то в Северо-Восточном этот показатель составляет 467,7", - отметил Мазус.

Данные по регионам разнятся. По словам руководителя МГЦ СПИД, в некоторых субъектах РФ ВИЧ-инфицированы 1,5% населения.

"Во многих регионах до 70% новых случаев заражения - это наркотики", - сказал Мазус.

На диспансерном учете в МГЦ СПИД состоит свыше 24 тысяч человек. Около 8 тысяч взрослых и свыше 200 детей получают антиретровирусную терапию.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ВИЧ среди столичных подростков в возрасте от 14 до 18 лет за последние 10 лет уменьшилась примерно в 20 раз.