Новым директором Библиотеки иностранной литературы стал Вадим Дуда

Директором Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы (ВГБИЛ) вместо скончавшейся 9 июля после продолжительной болезни Екатерины Гениевой станет Вадим Дуда, сообщается на сайте Минкультуры России.

"Новым директором Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы стал экс-ректор Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма. В течение ближайших трех месяцев Вадим Дуда будет заниматься разработкой концепции развития ВГБИЛ, которая будет вынесена на обсуждение коллегии Министерства культуры РФ", - говорится в сообщении.

Речь идет о программе развития библиотеки до 2018 года, в которой прописаны направления развития, приоритетные задачи и стратегические цели. Этот документ был утвержден еще Гениевой.

Вадим Дуда окончил Московский авиационный институт по специальности "инженер-механик". С 1991 по 1993 год работал в структуре Ассоциации инженерных вузов России, затем руководил компанией консалтинговых услуг.

С 1996 по 2000 год возглавлял проект создания компании по экспорту и авиационным перевозкам в Дубай. С июня 2012 по декабрь 2013 года занимал должность директора департамента информационной политики и международных связей Минкультуры. С 2013 года исполнял обязанности ректора Академии переподготовки работников искусства.

Напомним, директор библиотеки иностранной литературы Екатерина Гениева скончалась 9 июля на 70-м году жизни после тяжелой болезни.

Она работала в библиотеке иностранной литературы с 1972 года. В 1989 году она заняла место первого заместителя директора, а 1993 - генерального директора. С 1997 года возглавляла российский фонд Сороса (институт "Открытое общество").