Воскресенье от М24.ru и 2do2go: серфинг, кошки, фотографии и День ВДВ

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В воскресенье, 2 августа, в Москве можно посетить военный полигон, научиться кататься на доске для серфинга, купить эксклюзивные вещи, поздравить десантников, купить кошку любой породы и заняться фотографией. Подробнее – в материале сетевого издания M24.ru.

8:00 Знакомимся с фототворчеством

Настоящий рай для поклонников фотографии – фестиваль "ФотоВыезд". Множество фотографов приезжают сюда, что обучиться, попрактиковаться, пообщаться и просто отдохнуть. Участников фестиваля ждут мастер-классы, шоу показы, съемки, тестдрайв камер, конкурсы, розыгрыш призов, а также посиделки у костра.



Фото: vk.com/fotoviezd

Место : Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, Плещеево Озеро : Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, Плещеево Озеро Цена: от 1500 до 7400 руб.



10:00 Посещаем военный полигон

"Танковый биатлон" расширяет свои границы и становится большим и незабываемым фестивалем, который готов принять десятки тысяч человек. Гости смогут посетить различные площадки с игровыми и виртуальными зонами, военный полигон, реконструкции военных событий, посетить мастер-классы, принять участие в играх и викторинах и многое другое.



Фото: facebook.com/Tbiathlon

Место : Московская об, р-н Наро-Фоминский, полигон Алабино : Московская об, р-н Наро-Фоминский, полигон Алабино Цена: от 500 до 1500 рублей



10:00 Поздравляем десантников

Парк Горького приглашает отметить День ВДВ. В честь праздника колонны у главного входа в парк переоденут в тельняшки, на Пушкинской набережной можно будет посмотреть показательные выступления "Голубых беретов" и послушать песни, посвященные десантникам. Кроме того, все посетители получат в подарок арбуз и смогут попробовать полевую кухню.



Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Место : Парк "Горького" : Парк "Горького" Бесплатно



10:00 Заводим кошку

На выставке можно увидеть огромное количество кошек самых разных пород, как пушистых и кудрявых, так и лысых, как маленьких, так и больших. Гости мероприятия смогут посмотреть на работу опытных экспертов и получить консультацию у профессиональных заводчиков. Также на выставке любители милых питомцев смогут купить или взять бесплатно котенка.



Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Место : Конгрессно-выставочный центр "Сокольники" : Конгрессно-выставочный центр "Сокольники" Бесплатно



11:00 Путешествуем по планете

Самый крупный фестиваль путешествий "Моя планета. Планета людей" приглашает в гости всех желающих. Документальные фильмы о путешествиях и космосе, фотошкола и выставка фотографий, фуд-корт и танцевальная площадка, мастер-классы и лекции – все это и многое другое будет работать во время фестиваля.



Фото: facebook.com/moyaplaneta

Место : Парк искусств "Музеон" : Парк искусств "Музеон" Бесплатно



11:00 Покупаем эксклюзивные вещи

Для гостей фестиваля представлен широкий выбор авторских игрушек, ювелирных изделий, дизайнерской одежды и аксессуаров, предметов интерьера, изделий из дерева и кожи и много другого. Кроме того, всех посетителей ждет интересная развлекательная программа, включающая мастер-классы, розыгрыши подарков, книгообмен, а также море угощений и фотографий на память.



Фото: artflection.ru

Место : Культурный и образовательный центр DI Telegraph : Культурный и образовательный центр DI Telegraph Бесплатно



12:00

Учимся серфингу

Гостей фестиваля Endless Summer ждут несколько тематических зон, где можно будет послушать музыку, виртуально покататься на серфинге, посетить салон красоты, попробовать вкусную еду и отдохнуть в специальной зоне. Также на фестивале можно бесплатно взять в аренду различный спортивный инвентарь (скейтборды, скимборды, скейтсерфы) и пройти мастер-класс с опытными инструкторами.



Фото: vk.com/endlesssummerfest