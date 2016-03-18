Форма поиска по сайту

18 марта 2016, 17:19

Город

Новый сезон в Зеленом театре на ВДНХ откроют в мае

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Новый театрально-концертный сезон в Зеленом театре ВДНХ стартует в начале мая, сообщает пресс-служба выставки. Там пройдут фестивали, симфонические концерты, различные акции и многое другое.

9 мая программу "Песни военных лет" представит Дмитрий Хворостовский, концерты также дадут ансамбль "Эрисиони" и группа Bani. Днем здесь выступят оркестры, которые исполнят известные романсы, а самым маленьким посетителям покажут детские музыкальные постановки.

Кроме того, по пятницам здесь будут выступать участники шоу Stand Up.

Напомним, в прошлом году в Зеленом театре ВДНХ выступили Константин Хабенский, Юрий Башмет и другие артисты.

К 1 августа 2014 года здесь был завершен капитальный ремонт. Зрительный зал рассчитан на четыре тысячи посадочных мест.

ВДНХ Зеленый театр новый сезон свежий воздух

Главное

