Сервис "Окно в город" запустит трансляции со столичных катков

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Проследить за происходящим на катках в столице можно будет с помощью сервиса "Окно в город". Уже в четверг, 17 ноября, с 19:00 начнется трансляция с открывающегося катка в парке Горького, сообщает портал mos.ru.

В этом парке установили три камеры – одна на главном входе, две другие на катке. На следующей неделе добавится картинка с двух камер, установленных рядом с катком на ВДНХ.

По одной камере начнут вести трансляции в Гончаровском и Таганском парках.

Трансляции помогут москвичам оценить загруженность на катках, а также проверить нет ли там технического перерыва. Показывать происходящее на катках планируется до конца сезона – 1 марта.