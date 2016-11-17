Форма поиска по сайту

17 ноября 2016, 08:21

Сервис "Окно в город" запустит трансляции со столичных катков

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Проследить за происходящим на катках в столице можно будет с помощью сервиса "Окно в город". Уже в четверг, 17 ноября, с 19:00 начнется трансляция с открывающегося катка в парке Горького, сообщает портал mos.ru.

В этом парке установили три камеры – одна на главном входе, две другие на катке. На следующей неделе добавится картинка с двух камер, установленных рядом с катком на ВДНХ.

По одной камере начнут вести трансляции в Гончаровском и Таганском парках.

Трансляции помогут москвичам оценить загруженность на катках, а также проверить нет ли там технического перерыва. Показывать происходящее на катках планируется до конца сезона – 1 марта.

Сервис "Окно в город" запустили в декабре 2014 года. Трансляции основных городских мероприятий организованы со столичных камер видеонаблюдения.

С помощью сервиса горожане следили за ходом парада Победы, Днем города, рождественскими фестивалями. Городские камеры также вели постоянную трансляцию с главных столичных катков.

ВДНХ катки трансляции парки и пешеходные зоны

