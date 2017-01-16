Традиционные крещенские купания пройдут в парке "Останкино" на Дворцовом пруду

Фото: пресс-служба ВДНХ
Специальная купель будет организована в парке "Останкино" на Дворцовом пруду, в которую смогут окунуться все желающие в праздник Крещения Господня, сообщает пресс-служба ВДНХ.
В освященную воду можно будет окунуться с 19:30 18 января до 20:00 19 января.
Праздничные мероприятия начнутся с торжественной службы в 17:00 в храме Живоначальной Троицы в Останкино. С 19:30, после крестного хода от храма к пруду и чина освящения воды, верующие смогут погрузиться в иордань, выполненную, как требуют того традиции, в форме креста.
На берегу Дворцового пруда будут организованы женская и мужская отапливаемые раздевалки. Сама купель будет оборудована безопасным подходом и спуском к воде. За порядком около проруби будут следить сотрудники МЧС, медики, водолазы, представители правоохранительных органов и волонтеры.
Тысячи людей по всей России примут участие в крещенских купаниях в ночь с 18 на 19 января. В столице в этот раз подготовили более 60 специально оборудованных мест. Почти 240 купелей оборудуют к празднику в Подмосковье.
На сайте столичного МЧС России опубликован список адресов официальных мест для крещенских купаний. В городе организуют 62 майны (проруби) и 10 купелей. Их количество до наступления праздника еще может вырасти.
Все купели и проруби оборудованы местами обогрева, безопасными подходами и спусками, а также точками с горячими напитками. Около них будут дежурить спасатели, медицинские бригады и сотрудники полиции. Узнать, где в Москве окунуться в прорубь на Крещение, можно здесь.
