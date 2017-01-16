Форма поиска по сайту

16 января 2017, 17:26

Город

Традиционные крещенские купания пройдут в парке "Останкино" на Дворцовом пруду

Фото: пресс-служба ВДНХ

Специальная купель будет организована в парке "Останкино" на Дворцовом пруду, в которую смогут окунуться все желающие в праздник Крещения Господня, сообщает пресс-служба ВДНХ.

В освященную воду можно будет окунуться с 19:30 18 января до 20:00 19 января.

Праздничные мероприятия начнутся с торжественной службы в 17:00 в храме Живоначальной Троицы в Останкино. С 19:30, после крестного хода от храма к пруду и чина освящения воды, верующие смогут погрузиться в иордань, выполненную, как требуют того традиции, в форме креста.

На берегу Дворцового пруда будут организованы женская и мужская отапливаемые раздевалки. Сама купель будет оборудована безопасным подходом и спуском к воде. За порядком около проруби будут следить сотрудники МЧС, медики, водолазы, представители правоохранительных органов и волонтеры.

Безопасность москвичей во время Крещенских купаний обеспечат 770 спасателей МЧС. Также будет задействовано 21 судно на воздушной подушке, более 160 единиц пожарной техники. Дежурить будут более 1,6 тысячи полицейских.

Тысячи людей по всей России примут участие в крещенских купаниях в ночь с 18 на 19 января. В столице в этот раз подготовили более 60 специально оборудованных мест. Почти 240 купелей оборудуют к празднику в Подмосковье.

На сайте столичного МЧС России опубликован список адресов официальных мест для крещенских купаний. В городе организуют 62 майны (проруби) и 10 купелей. Их количество до наступления праздника еще может вырасти.

Все купели и проруби оборудованы местами обогрева, безопасными подходами и спусками, а также точками с горячими напитками. Около них будут дежурить спасатели, медицинские бригады и сотрудники полиции. Узнать, где в Москве окунуться в прорубь на Крещение, можно здесь.

ВДНХ парк Останкино крещенские купания свежий воздух фестивали и праздники Дворцовый пруд

