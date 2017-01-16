Традиционные крещенские купания пройдут в парке "Останкино" на Дворцовом пруду

Фото: пресс-служба ВДНХ

Специальная купель будет организована в парке "Останкино" на Дворцовом пруду, в которую смогут окунуться все желающие в праздник Крещения Господня, сообщает пресс-служба ВДНХ.



В освященную воду можно будет окунуться с 19:30 18 января до 20:00 19 января.

Праздничные мероприятия начнутся с торжественной службы в 17:00 в храме Живоначальной Троицы в Останкино. С 19:30, после крестного хода от храма к пруду и чина освящения воды, верующие смогут погрузиться в иордань, выполненную, как требуют того традиции, в форме креста.

На берегу Дворцового пруда будут организованы женская и мужская отапливаемые раздевалки. Сама купель будет оборудована безопасным подходом и спуском к воде. За порядком около проруби будут следить сотрудники МЧС, медики, водолазы, представители правоохранительных органов и волонтеры.