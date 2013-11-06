Москвичи выберут визуальные символы своих округов

Фото: М24

В ЮЗАО, ВАО и САО 8, 9 и 10 ноября состоятся открытые обсуждения разработки визуальных образов и символов данных округов. Мероприятия, в которых могут принять участие все желающие, пройдут в преддверии проекта "Округа. Культурный путеводитель".

Проект включает в себя презентации, исследования, выставки, дискуссии и мероприятия, которые дают возможность переосмыслить локальную культуру столичных промзон и спальных районов, а также выявить их потенциал.

Свои пожелания москвичи смогут высказать во время встреч с куратором проекта, художником, экспертом в области визуальной культуры и уличного искусства Анной Нистратовой. Кстати, каждая встреча будет завершаться лекцией. Мастер расскажет об искусстве в городском пространстве, о граффити, их истории, значении и возможностях в визуальном преображении окружающей среды.

Воплощать лучшие идеи оформления территорий округов доверят профессиональным и народным художникам, студентам художественных вузов, граффити райтерам, дизайнерам, урбанистам, детским и взрослым творческим студиям. Они разработают визуальные образы округов в зарисовках, картинах и эскизах.

"По итогам творческого этапа будет организовано онлайн голосование на выбор лучших работ, отражающих своеобразие каждого района. Результаты голосования будут продемонстрированы в формате выставки в период со 2-8 декабря в рамках проекта "Округа. Культурный путеводитель", - сообщили организаторы.

Работы, отобранные в ходе голосования, возьмут за основу при оформлении фасадов и стен зданий, которые преобразятся в 2014 году.

Встречи-обсуждения в ЮЗАО состоятся 8 ноября, начало – в 20.00 в галерее "Беляево"; в ВАО – 9 ноября в 14.00 в ДМШ имени Гайдна; в САО – 10 ноября в 14.00 в ДК "Онежский".

Зарегистрироваться для участия в проекте можно по ссылке.