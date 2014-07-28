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Жизнь в мире

28 июля 2014, 13:45

В Подмосковье находятся более 10 с половиной тысяч беженцев с Украины

Украина беженцы жизнь в мире

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье находятся 10 с половиной тысяч беженцев с юго-востока Украниы, из них почти 3 тысячи - дети, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Московской области.

"Большая часть людей размещается в семьях. Жители Московской области сами обращаются в управления соцзащиты с предложениями разместить у себя беженцев", - рассказала глава ведомства Ольга Забралова.

Кроме того, в пунктах временного пребывания проживают около 500 человек, для них организовано трехразовое горячее питание, а также медико-психологическая поддержка.

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Жители восточной Украины продолжают покидать свою родину. Поток беженцев в Россию увеличивается с каждым днем. По данным ФМС, на территории России сейчас находятся порядка 30 тысяч украинских переселенцев.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье заработала горячая линия по вопросам помощи украинцам. На горячей линии будут координировать обращения беженцев из Луганской и Донецкой областей Украины в Подмосковье. Оператор перенаправляет беженцев в муниципальные образования области, где организованы специальные рабочие группы.

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