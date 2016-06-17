Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня 2016, 10:55

В мире

Определился первый неудачник Евро-2016

Фото: Павел Головкин/AP/ТАСС

На чемпионате Европы по футболу по Франции определился первый неудачник турнира. Им стала сборная Украины, которая после двух туров потеряла все шансы на продолжение борьбы.

В матче второго круга украинцы неожиданно уступили Северной Ирландии со счетом 0:2. В другом поединке группы немцы и поляки разошлись миром – 0:0.

Таким образом, даже если сборная Украины выиграет свой последний поединок группового этапа, она займет лишь четвертое место – Северная Ирландия в случае поражения от Германии окажется выше по разнице личных встреч.

Стоит отметить, что занимающие последние места в своих группах после второго тура Россия и Албания шансы не потеряли. Албания может занять третье место, если выиграет у Румынии.

Что касается России, то победа над Уэльсом гарантирует отечественной сборной как минимум третье место. А если в дополнение к этому Англия выиграет у Словакии, то россияне станут вторыми.

Любой другой исход поединка с валлийцами оставляет россиян за бортом финальной стадии Евро-2016.

Сюжет: Евро-2016
Украина Евро-2016 новости спорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика