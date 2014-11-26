Форма поиска по сайту

26 ноября 2014, 10:58

Культура

Во Франции нашли первый фолиант Шекспира

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Первый фолиант Уильяма Шекспира – один из 230 дошедших до нас экземпляров – обнаружили в библиотеке маленького французского городка. По словам местного библиотекаря, он наткнулся на фолиант, когда отбирал книги для выставки. Произведение стояло на полке рядом с изданиями других английских авторов.

Находка стала второй по счету обнаруженной во Франции копией фолианта, который считается наиболее ценной английской книгой в мире. Первая из них хранится в настоящее время в Национальной библиотеке в Париже.

У найденного издания нет передней части обложки и портрета Шекспира, которые присутствуют на других копиях фолианта. Скорее всего, именно поэтому книга так долго простояла в библиотеке незамеченной.

Подлинность находки уже подтвердили ученые, передает издание Telegraph.

Первый фолиант представляет собой первое собрание 36 пьес Шекспира. Считается, что всего копий книги существовало около 800, отпечатаны они были в 1623 году, через семь лет после смерти автора. В собрание вошли в том числе 18 пьес, при жизни драматурга никогда не публиковавшихся (это "Макбет", "Двенадцатая ночь", "Как вам это понравится" и другие). Они могли быть навсегда утеряны для потомков, если бы не существовало первого фолианта.

В 2006 году одну из копий первого фолианта Шекспира продали на аукционе в Лондоне за 2,8 миллионов фунтов. Другая в 2011 году ушла с молотка в Нью-Йорке за 5,6 миллионов долларов.

Напомним, что в этом году мир отметил 450-летие со дня рождения Шеспира.

