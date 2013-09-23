В Театре наций поставят спектакль о неоднозначности истории "Камень"

"Афиша": Театр Наций открыл сезон

Театр наций открывает сезон целой серией экспериментальных проектов. Также в честь 450-летия со дня рождения Шекспира на сцене состоятся сразу несколько премьер по его произведениям.

Гвоздем программы станет спектакль "Гамлет-коллаж" канадского режиссера Робера Лепажа. В главной роли – худрук театра Евгений Миронов. Его премьера запланирована на декабрь.

Постановка откроет неделю Шекспира, в рамках которой пройдут мастер-классы, видеопоказы лучших театральных работ, а ночью покажут шоу-перформанс.

Параллельно на Малой сцене продолжатся эксперименты молодых режиссеров и драматургов. Один из них – "Три дня в аду" по пьесе Павла Пряжко: три армейские палатки, минимум движения и записанные на пленки голоса героев.

Ближайшая премьера – спектакль "Камень" по пьесе немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга. Он поднимает тему неоднозначности истории как государственной, так и семейной.

После падения Берлинской стены три женщины - бабушка, мать и внучка - вернулись в свой дом. Теперь порядок должен быть восстановлен, однако бабушку мучают кошмары, внучка хочет уехать, а мать ставит под вопрос правдивость семейной легенды.

Спектакль "Камень" покажут 21 и 22 сентября, начало – в 20:00. Стоимость билетов – от 100 рублей.