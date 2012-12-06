Форма поиска по сайту

06 декабря 2012, 20:29

УЕФА одобряет идею создания футбольного чемпионата СНГ

Фото: ИТАР-ТАСС

УЕФА считает интересной идею создания объединенного чемпионата СНГ по футболу, но на данный момент никаких предложений о создании такого первенства в организацию не поступало.

"Идея интересная: ее надо прорабатывать, определять формат турнира, договариваться между возможными участниками. - сказал "Р-Спорт" источник в УЕФА. Уже потом выносить на обсуждение в УЕФА. Президент УЕФА Мишель Платини - открытый к инновациям человек, с ним можно вести диалог, если он увидит, что все страны готовы к организации такого турнира, то почему бы и нет".

Ранее турниры подобного рода уже существали: Литва, Латвия и Эстония создали Балтийскую лигу, а Швеция, Дания и Норвегия - Королевскую лигу. Правда, особого интереса новые турниры не вызвали и были закрыты.

Отметим, что Федерация футбола Армении идею о создании чемпионата СНГ поддержала.

