27 марта 2014, 19:51

Шоу-бизнес

На фотографиях в Twitter теперь можно отмечать людей

Фото: M24.ru

В мобильной версии популярной соцсети Twitter теперь можно отмечать людей на фотографиях, сообщается в официальном блоге социальной сети.

На одном снимке можно отметить до десяти человек, каждый из которых будет получать уведомление об отметке. Кроме того, у пользователей Twitter появилась еще одна новинка: они могут в одном сообщении опубликовать сразу четыре фотографии, которые будут изображены в виде коллажа.

Чтобы получить эти новые возможности, необходимо загрузить последнюю версию мобильного приложения как для iPhone, так и для Android.

Twitter мобильные приложения новинки

