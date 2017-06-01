Клинтон назвала опечатку Трампа "скрытым посланием русским"

Фото: AP/Mary Altaffer

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон иронично отозвалась об опечатке президента Дональда Трампа в слове "covfefe" на его странице в Twitter, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Hill. В частности, Клинтон отметила, что "это некое послание от Трампа русским".

Ранее Трамп предложил разгадать значение слова "covfefe". Клинтон ответила на это словами: "ни у кого нет достаточного уровня знания языка, чтобы расшифровать это слово".

Трамп написал в среду, 31 мая, в Twitter фразу, которая заканчивалась словом "covfefe". По всей вероятности, предполагалось слово "coverage" ("освещение"). Фраза была не окончена. Она пробыла в Twitter несколько часов, после чего была удалена.