04 октября 2012, 19:30

Происшествия

В Новой Москве начали работу Троицкий и Щербинский суды

Фото: ИТАР-ТАСС

На заседании Президиума Московского городского суда утверждены председатели и судьи двух районных судов – Троицкого и Щербинского. Они начали работать на присоединенных территориях.

Два новых суда были образованы согласно федеральному закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным. Щербинский районный суд будет расположен в Новомосковском административном округе, а Троицкий районный суд - в Троицком административном округе.

Их председатели и судьи назначены по рекомендации квалификационной комиссии столицы. Так, Троицкий суд возглавил Андрей Бычков, должность председателя Щербинского суда занял Алексей Севалкин, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

На время ремонта и комплектации помещений новых судов заседания будут проходить в здании Нагатинского суда.

Троицкий районный суд Щербинский районный суд Новая Москва

