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Культурное наследие

13 июля 2012, 17:57

Работы на Триумфальной обещают завершить до конца года

Триумфальная площадь культурное наследие

ИТАР-ТАСС сайт

Спустя два года после того, как Триумфальную площадь закрыли для археологических исследований и строительства подземного паркинга, археологи пообещали завершить изыскания на площади до конца года.

"Возможно, нам придется сделать еще один раскоп на площади, его необходимость будет определена параметрами будущей подземной парковки. В любом случае, даже если придется делать еще один раскоп, все археологические работы на Триумфальной площади будут закончены до конца года", - сообщил "Интерфаксу" главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

"Для нас важно, чтобы были определены параметры паркинга, который будет здесь расположен. Как только будет определена его конфигурация, мы поймем, есть ли необходимость в дополнительном раскопе. Если он не понадобится, то свою работу мы закончим еще раньше", - пояснил он.

По словам Кондрашева, сейчас на Триумфальной площади проводятся не только археологические, но и геологические работы, а также проводится мониторинг состояния близлежащих зданий.

Ученый поделился результатами археологических раскопок, к которым многие относились скептически: "Там были остатки купеческого дома, под ним остатки первого кабаре в Москве, а еще ниже - ямской слободы, то есть помещение, где жили ямщики, своего рода древний таксопарк".

Триумфальная площадь, которая обычно собирала митинги оппозиции, по решению мэрии Москвы в августе 2010 года была закрыта для археологических работ. Тогда всю территорию «Триумфалки» обнесли забором, на площади было вырыто три котлована.

Между тем представители оппозиции сочли закрытие площади политически мотивированным. Активисты пытались выяснить у нового московского мэра Собянина даты открытия площади для политических выступлений, на что мэр в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в 2011 году заявил, что площадь будет открыта для выступлений митингующих, как только будет построена парковка.

Однако, несмотря на заверения Кондрашева в завершении работ к концу 2011 года, а также на обещания теперь уже бывшего главы Москомархитектуры Александра Кузьмина успеть со строительством паркинга на 600 машино-мест к 2012 году, площадь по-прежнему окружена забором.

Не так давно внимание к Триумфальной вновь привлекли блогеры, опубликовавшие фотографии с котлованами, заросшими бурьяном. Возмущение горожан вызывает то, что работы ведутся крайне медленно, несмотря на объявленные точные сроки завершения работ. Сейчас со стороны ведение работ на площади незаметно: раскопы зарастают, газон вокруг памятника Маяковского не скошен, и только изредка, в дни предполагаемых массовых протестов, на площади собираются немногочисленные «летучки» полиции.

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