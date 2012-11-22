В Третьяковке открывается выставка русского рисунка ХIХ-ХХ веков

Фото: ИТАР-ТАСС

В Третьяковской галерее с 23 ноября по 24 февраля пройдет выставка русского рисунка и акварели второй половины ХIХ - начала ХХ века из собрания ГМИИ имени Пушкина, приуроченная к 100-летию музея. Среди экспонатов посетители увидят подготовительные рисунки к картинам Репина "Бурлаки на Волге", эскиз Врубеля к полотну "Демон поверженный", рисунок углем "Распятие" Ге.

Всего в экспозиции около 200 графических листов. Цель этой выставки – познакомить зрителя с малоизвестной широкой публике частью графического собрания музея изобразительных искусств, сообщили организаторы проекта.

Добавим, что впервые в одном зале поместят родственные произведения из собраний ГМИИ и "Третьяковки". Например, можно будет увидеть парные акварели Сомова "Как одевались в старину" и "Как одеваются теперь", эскизы Врубеля к занавесу для Русской частной оперы Мамонтова в Москве, пейзажи Бенуа "Перекресток философов" и "Фантазия на версальскую тему", а также подготовительный этюд Шишкина к работе "На Севере диком…" и саму картину.

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