Call-центр "Трансаэро" и система проверки статуса рейса перестали работать

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Пассажиры авиакомпании "Трансаэро" не могут оперативно получить информацию о статусе своих билетов, сообщает "Интерфакс".

На данный момент невозможно дозвониться в Call-центр авиакомпании. Также на сайте "Трансаэро" перестал работать сервис по проверке статуса рейса, запущенный совместно с "Аэрофлотом". Получить комментарий компании и уточнить, по какой причине не работает услуга, пока не удалось.

Наполним, авиакомпания "Трансаэро" с 0.00 26 октября прекратила свое существование – деятельность перевозчика остановлена приказом Росавиации.

Перевозкой пассажиров будет заниматься "Аэрофлот" и, при необходимости, другие авиакомпании. Билеты на рейсы "Трансаэро" продавались до 15 декабря, и из 1,925 миллиона человек уже перевезено 94,8 процентов, или 1,825 миллиона.

Таким образом, до 15 декабря осталось перевезти 100 тысяч пассажиров.

Ранее сообщалось, что для дополнительного информирования на сайте "Трансаэро" появилась обновленная версия онлайн-сервиса проверки статуса бронирования.

В форме нужно внести фамилию и имя пассажира (латиницей как в билете), номер рейса без кода UN и дату полета.