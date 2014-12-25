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Авиа и аэропорты

25 декабря 2014, 20:51

UTair и "Трансаэро" смогут рассчитывать на госгарантии - Дворкович

Трансаэро Аркадий Дворкович авиа и аэропорты авиакомпания UTair

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Авиаперевозчики, в частности UTair и "Трансаэро", могут рассчитывать на госгарантии, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"У нас и в этом году есть неиспользованный остаток госгарантий, а также в следующем году у нас есть определенный объем средств, которые мы можем использовать на гарантированные кредиты, которые берут компании. Первый кандидат - это авиаперевозчики "Трансаэро" и UTair. Им эти гарантии необходимы", - сказал Дворкович.

Вице-премьер ранее заявлял, что правительство рассматривает два вариант поддержки авиакомпаний. Речь идет о госгарантиях по кредитам и субсидировании каботажных маршрутов. При этом он подчеркивал, что поработать надо и самим авиакомпаниям. В частности, они должны рационализировать парк, маршруты, снижать издержки, чтобы выйти на операционную безубыточность хотя бы через несколько месяцев.

Отметим, что в пресс-службе авиакомпании "Трансаэро" сообщили M24.ru, что перевозчик не будет приостанавливать полеты. Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания может прекратить полеты после Нового года из-за долгов.

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"Ни о какой приостановке полетов авиакомпании до или после Нового года, как об этом сообщают в ряде СМИ, не может быть и речи", - сказали в пресс-службе. В компании отметили, что подобная информация направлена на "нанесение ущерба продажам компании, которые в последний месяц значительно выросли, репутационную дискредитацию и создание панических настроений у клиентов".

Что касается UTair, по данным отчетности компании, на конец первого полугодия 2014 года ее краткосрочная задолженность составляла 57 миллиардов рублей, долгосрочная - 27,2 миллиарда рублей. В настоящее время UTair ведет работу с банками по рефинансированию долга и просит содействия у правительства.

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