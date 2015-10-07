S7 Airlines бесплатно перевезет пассажиров "Трансаэро"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

S7 Airlines начинает перевозку пассажиров "Трансаэро" на безвозмездной основе, сообщает ТАСС.

"С 7 октября 2015 года S7 Airlines на безвозмездной основе начинает перевозку на собственных рейсах пассажиров авиакомпании "Трансаэро".

Основанием для перевозки пассажиров "Трансаэро" рейсом S7 Airlines является пассажирский передаточный манифест, который оформляется представителем авиакомпании "Трансаэро" в аэропорту вылета", – отметили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Трансаэро" отменила 53 рейса, запланированных на 8 октября. Перевозкой пассажиров отмененных рейсов займется "Аэрофлот". Транзитным пассажирам обеспечат доставку в пункт назначения со стыковкой в Пулково или Шереметьево.

Авиакомпания "Трансаэро" отменила 32 рейса на 7 октября

Добавим, что "Трансаэро" запустила сервис по проверке статуса рейсов на два дня вперед. Номер рейса необходимо указывать без кода UN.

1 октября по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева было принято решение о банкротстве "Трансаэро". Крупнейшими кредиторами авиаперевозчика являются Сбербанк, Внешэкономбанк и ВТБ.

Также компания имеет обязательства в 20 миллиардов перед аэропортами и топливозаправочными компаниями. Общий долг "Трансаэро" перед банками сейчас составляет более 60 миллиардов рублей.

Билеты авиакомпании "Трансаэро" с вылетом до 15 декабря и прилетом после этой даты будут аннулированы. Переоформить обратную дату вылета не получится, так как продажа билетов прекращена.

С 6 октября рейсы "Трансаэро" начали выполнять другие перевозчики.