Московское "Торпедо" обыграло тульский "Арсенал"

Фото: torpedo.ru

Московское "Торпедо" в матче 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги одержало победу над тульским "Арсеналом". Встреча, проходившая в подмосковном Раменском, завершилась со счетом 2:0.

"Черно-белые" имели преимущество на всем протяжении матча, но открыть счет смогли только под занавес встречи. На 87-й минуте Микуцкис отличился после подачи углового.

Спустя две минуты "Торпедо" увеличило преимущество - Багаев поразил ворота Филимонова.

Подопечные Бородюка одерживают шестую победу в чемпионате и поднимаются на девятое место в турнирной таблице.

Отметим, что "Торпедо" не знает поражений уже на протяжении девяти матчей.