Пожарное депо на четыре машины построят в Троицком округе

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В Троицком округе появится новое пожарное депо. О согласовании необходимой для строительства документации сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Пожарное депо на 4 машино-места расположится по адресу: поселок Щапово, поселение Щаповское. Планируется, что здание будет переменной этажности в 2-4 этажа.

В нем расположатся посты мойки и технического обслуживания пожарных автомобилей, гараж для пожарной техники, гардероб, помещения для хранения спецодежды и пожарных рукавов, фельдшерская комната, комнаты приема пищи и отдыха, а также служебные кабинеты и учебные классы. Для удобства работников депо в здании появятся тренажерный зал, сауна и комната психологической разгрузки.

На территории депо также будут расположены учебно-тренировочный снаряд "Башня со скалодромом", полоса психологической подготовки спасателей и спортивные площадки.

Продолжительность строительства составляет 10,2 месяцев. По итогам государственной экспертизы сметная стоимость проекта снижена на 118,3 миллиона рублей, что составляет 26,4 процента от заявленной сметной стоимости.

В 2016 году на территории ТиНАо предполагалось построить семь пожарных депо. По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы

Владимира Жидкина, пожарные депо на шесть машино-мест построят в Щербинке и в поселке Киевский, депо на четыре машино-места возведут в поселениях Марушкинское, Роговское, Кленовское и Первомайское.

Все объекты внесены в Адресную инвестиционную программу и будут построены за счет городского бюджета. Всего в рамках АИП в ближайшие три года в ТиНАО предусмотрено строительство 16 пожарных депо.