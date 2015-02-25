Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля 2015, 13:10

Культура

Фронтмен The Killers анонсировал второй сольный альбом

Брэндон Флауэрс. Фото: facebook.com/BrandonFlowers

Фронтмен The Killers Брэндон Флауэрс анонсировал второй сольный альбом. Пластинка под названием The Desired Effect выйдет 18 мая.

О релизе было известно еще полгода назад – тогда Брэндон объявил, что продюсером альбома выступит Ариэль Рехтшейд (Мадонна, Usher, Vampire Weekend, Diplo, Major Lazer, Justin Bieber, Sky Ferreira).

Как пишет Флауэрс на своем сайте, "Мы с Ариэлем вместе работали в студии, обсуждали, состязались и в конце концов пришли к общему знаменателю". Судя по 30-секундному тизеру KEYS, второй сольник будет мало похож на Flamingo 2010 года. Правда в видео можно услышать лишь клавишные и перкуссию.

[html][/html]

Брэндон Флауэрс – вокалист, клавишник и автор текстов группы The Killers. В 2001 году Флауэрс стал участником синти-поп группы Blush Response, но быстро покинул ее.

Вскоре Брэндон понимает, что гитары должны быть основополагающими для группы. Брэндон начинает поиски гитариста и отвечает на объявление Дэйва Кюнинга.

Их объединение становится основой для группы The Killers.

The Killers музыка Ариэль Рехтшейд Брэндон Флауэрс

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика