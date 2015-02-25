Фронтмен The Killers анонсировал второй сольный альбом

Брэндон Флауэрс. Фото: facebook.com/BrandonFlowers

Фронтмен The Killers Брэндон Флауэрс анонсировал второй сольный альбом. Пластинка под названием The Desired Effect выйдет 18 мая.

О релизе было известно еще полгода назад – тогда Брэндон объявил, что продюсером альбома выступит Ариэль Рехтшейд (Мадонна, Usher, Vampire Weekend, Diplo, Major Lazer, Justin Bieber, Sky Ferreira).

Как пишет Флауэрс на своем сайте, "Мы с Ариэлем вместе работали в студии, обсуждали, состязались и в конце концов пришли к общему знаменателю". Судя по 30-секундному тизеру KEYS, второй сольник будет мало похож на Flamingo 2010 года. Правда в видео можно услышать лишь клавишные и перкуссию.

[html] [/html]

