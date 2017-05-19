Форма поиска по сайту

19 мая 2017, 12:40

Культура

Разместить и удалить: первый ролик про молодого Шелдона Купера пропал из Сети

Фото: Кадр из сериала "Теория большого взрыва"

Компания CBS удалила первый трейлер комедийного сериала "Молодой Шелдон" (Young Sheldon), приквела ситкома "Теория большого взрыва" со своего официального YouTUBE-канала.

Официальный ролик был опубликован 17 мая и набрал 432 625 просмотров. А 19 мая он пропал с официального канала CBS. Автмоатически трейлер исчез со всех официальных каналов YouTube. На канале Series Trailer MP уточняется, что CBS CID заблокировал показ трейлера в целях соблюдения авторских прав.

В трейлере рассказывается о юных годах главного героя "Теории большого взрыва". Создали приквел сценаристы и продюсеры "Теории большого взрыва" Чак Лорри и Стивен Моларо. В съемках участвовал исполнитель роли Шелдона Купера – Джим Парсонс.

Роль молодого Шелдона досталась Иэну Армитеджу, а его маму сыграла Зои Перри, а отца – актер Лэнс Барбер.

Премьера сериала ожидается этой осенью.

Джеймс Парсонс – американский актер, известный по роли доктора Шелдона Купера в комедийном сериале "Теория большого взрыва".

Он получил четыре премии Эмми в номинации "Лучший комедийный актер" за роль в сериале "Теория большого взрыва", награду Ассоциации телерадиовещателей за значительный прорыв в конкретной дисциплине искусства, а также "Золотой глобус" – среди претендентов на эту премию были Алек Болдуин ("30 потрясений"), Стив Карелл ("Офис"), Томас Джейн ("Жеребец") и Мэтью Моррисон("Хор").

С 2015 года у актера есть звезда на "Аллее Славы". А в 2015 и 2016 году Парсонс стал самым высокооплачиваемым актером телевидения по версии Forbes.

