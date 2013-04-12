Обновленный Театр кошек Куклачева открылся для посетителей

12 апреля открывается театр кошек Куклачева

12 апреля после ремонта для посетителей открывается Театр кошек Куклачева. Артисты готовят сразу три новых представления – "Лес чудес", "Клоуны, кошки и любовь" и танцевальный спектакль "Люди и кошки".

Пушистые питомцы вернулись в свой "дом" еще 22 марта. По традиции они первыми переступили порог обновленного здания. Сейчас в театре Куклачева находятся все 150 кошек, сообщает телеканал "Москва 24".

Кроме спектаклей, в здании можно будет посетить музей кошки и "Храм кошки", где проживают артисты.

Строительные работы в здании проводились с сентября 2011 года. Общая стоимость работ составила более 233 миллионов рублей.

После ремонта здание полностью обновилось: изменилось театральное и сценическое оборудование, зрительный зал стал более удобным для детей и инвалидов, создана система пожарной безопасности, полностью обновлены инженерные системы, улучшены условия содержания питомцев.

Адрес театра остался прежним: Кутузовский проспект, дом 25. Он расположен на первом этаже здания, в помещении бывшего кинотеатра "Призыв". Эта территория была передана театру в 1990 году, с тех пор ремонт там ни разу не проводился. Общая площадь принадлежащих театру помещений составляет 1244,3 квадратных метров.

Во время ремонта артисты проживали в специально оборудованных помещениях на территории технопарка на Бережковской набережной, а спектакли проходили на площадке ДК "Зодчие".