Продюсер Джахонгир Файзиев проведет мастер-класс в Театре киноактера

Фото: М24

В субботу, 5 июля, в Театре киноактера состоится мастер-класс узбекского и российского режиссера, продюсера Джахонгира Файзиева. Мастер расскажет о киноискусстве и продюсерской деятельности. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Мастер-класс запланирован в рамках летней киноакадемии Никиты Михалкова, которая будет работать до 3 августа.

Участие в проекте примут актеры, режиссеры, операторы и хореографы из России, Украины, Казахстана, Болгарии, Литвы, Румынии, Кипра, Израиля, США.

В рамках киноакадемии студенты пройдут курсы актерского мастерства, сценического движения, кинорежиссуры, кинодраматургии, работы с актером, сообщили организаторы.

• Когда: 5 июля • Когда: 5 июля • Кто: Джахонгир Файзиев • О чем: о кино • Кому смотреть: ценителям хорошего кино • Начало трансляции: в 14.30





Трансляция завершена.



Запись трансляции будет выложена на сайте M24.ru