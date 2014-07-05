Продюсер Джахонгир Файзиев проведет мастер-класс в Театре киноактера

Фото: М24
В субботу, 5 июля, в Театре киноактера состоится мастер-класс узбекского и российского режиссера, продюсера Джахонгира Файзиева. Мастер расскажет о киноискусстве и продюсерской деятельности. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.
Мастер-класс запланирован в рамках летней киноакадемии Никиты Михалкова, которая будет работать до 3 августа.
Участие в проекте примут актеры, режиссеры, операторы и хореографы из России, Украины, Казахстана, Болгарии, Литвы, Румынии, Кипра, Израиля, США.
В рамках киноакадемии студенты пройдут курсы актерского мастерства, сценического движения, кинорежиссуры, кинодраматургии, работы с актером, сообщили организаторы.
• Кто: Джахонгир Файзиев
• О чем: о кино
• Кому смотреть: ценителям хорошего кино
• Начало трансляции: в 14.30
Трансляция завершена.
Запись трансляции будет выложена на сайте M24.ru
История вопросаДжахонгир Файзиев родился в Ташкенте. Сниматься в кино начал еще в детстве. Окончил актерский и режиссерский факультеты ВГИКа.
В числе его режиссерских телепроектов – новогодние фильмы "Старые песни о главном", рекламные ролики Snickers.
Джахонгир Файзиев – режиссер-постановщик программ "Кинопанорама", "Перехват", "Намедни 61-91. Наша эра".
В 2005 году поставил фильм "Турецкий Гамбит", в 2012-м – "Август. Восьмого".
Руководит экспериментальной мастерской во ВГИКе.