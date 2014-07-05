Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

05 июля 2014, 09:02

Продюсер Джахонгир Файзиев проведет мастер-класс в Театре киноактера

Театр киноактера мастер-классы продюсеры кино смотреть онлайн на m24.ru

Фото: М24

В субботу, 5 июля, в Театре киноактера состоится мастер-класс узбекского и российского режиссера, продюсера Джахонгира Файзиева. Мастер расскажет о киноискусстве и продюсерской деятельности. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Мастер-класс запланирован в рамках летней киноакадемии Никиты Михалкова, которая будет работать до 3 августа.

Участие в проекте примут актеры, режиссеры, операторы и хореографы из России, Украины, Казахстана, Болгарии, Литвы, Румынии, Кипра, Израиля, США.

В рамках киноакадемии студенты пройдут курсы актерского мастерства, сценического движения, кинорежиссуры, кинодраматургии, работы с актером, сообщили организаторы.

• Когда: 5 июля

• Кто: Джахонгир Файзиев

• О чем: о кино

• Кому смотреть: ценителям хорошего кино

• Начало трансляции: в 14.30


Трансляция завершена.


Запись трансляции будет выложена на сайте M24.ru

История вопроса

Джахонгир Файзиев родился в Ташкенте. Сниматься в кино начал еще в детстве. Окончил актерский и режиссерский факультеты ВГИКа.

В числе его режиссерских телепроектов – новогодние фильмы "Старые песни о главном", рекламные ролики Snickers.

Джахонгир Файзиев – режиссер-постановщик программ "Кинопанорама", "Перехват", "Намедни 61-91. Наша эра".

В 2005 году поставил фильм "Турецкий Гамбит", в 2012-м – "Август. Восьмого".

Руководит экспериментальной мастерской во ВГИКе.

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать