В Таиланде провозгласили нового короля

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Новым королем Таиланда провозглашен 64-летний Маха Вачиралонгкорн – единственный сын скончавшегося монарха Пумпиона Адульядета, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Во вторник, 29 ноября, председатель Национальной законодательной ассамблеи Таиланда Помпет Вичитчончай пригласил кронпринца занять трон. Затем он поздравил собравшихся с восшествием на престол нового короля.

При этом сам провозглашенный Маха Вачиралонгкорн на заседании не присутствовал, поскольку в Таиланде день восхождения на престол и сама коронация часто не совпадают.