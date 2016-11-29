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29 ноября 2016, 11:01

Жизнь в мире

В Таиланде провозгласили нового короля

Фото: Sakchai Lalit/AR

Новым королем Таиланда провозглашен 64-летний Маха Вачиралонгкорн – единственный сын скончавшегося монарха Пумпиона Адульядета, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Во вторник, 29 ноября, председатель Национальной законодательной ассамблеи Таиланда Помпет Вичитчончай пригласил кронпринца занять трон. Затем он поздравил собравшихся с восшествием на престол нового короля.

При этом сам провозглашенный Маха Вачиралонгкорн на заседании не присутствовал, поскольку в Таиланде день восхождения на престол и сама коронация часто не совпадают.

Король Пхумипон Адульядет скончался 13 октября на 89-м году жизни. Он был самым долгоправящим монархом в мире и находился на престоле 70 лет. За это время в Таиланде сменилось более 20 премьер-министров, произошло 19 государственных переворотов, а текст Конституции Королевства менялся 17 раз.



Сейчас тело Пхумипона Адульядета находится в Большом королевском дворце, куда приходят желающие попрощаться с монархом. Его кремация пройдет не раньше осени следующего года, и только после нее Маха Вачиралонгкорн будет коронован.

Таиланд короли жизнь в мире

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