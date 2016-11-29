В Таиланде провозгласили нового короля

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Новым королем Таиланда провозглашен 64-летний Маха Вачиралонгкорн – единственный сын скончавшегося монарха Пумпиона Адульядета, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Во вторник, 29 ноября, председатель Национальной законодательной ассамблеи Таиланда Помпет Вичитчончай пригласил кронпринца занять трон. Затем он поздравил собравшихся с восшествием на престол нового короля.
При этом сам провозглашенный Маха Вачиралонгкорн на заседании не присутствовал, поскольку в Таиланде день восхождения на престол и сама коронация часто не совпадают.
Сейчас тело Пхумипона Адульядета находится в Большом королевском дворце, куда приходят желающие попрощаться с монархом. Его кремация пройдет не раньше осени следующего года, и только после нее Маха Вачиралонгкорн будет коронован.