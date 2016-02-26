Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля 2016, 09:22

Туризм

Летевший из Москвы в Таиланд "Боинг" вынужденно приземлился в Ташкенте

Летевший из Москвы в Пхукет Boeing совершил вынужденную посадку

Самолет "Боинг" авиакомпании "Азур-Эйр", следовавший маршрутом Домодедово-Пхукет с 327 пассажирами на борту, совершил вынужденную посадку в Ташкенте, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Причиной посадки стал сработавший датчик низкого уровня масла в двигателе. Инцидент произошел в 3:38 по московскому времени.

Сейчас авиакомпания планирует предоставить два резервных "Боинга" для отправки пассажиров к месту назначения в 14 часов мск.

По данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.

Таиланд Ташкент чп вынужденные приземления

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика