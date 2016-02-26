Летевший из Москвы в Таиланд "Боинг" вынужденно приземлился в Ташкенте

Летевший из Москвы в Пхукет Boeing совершил вынужденную посадку

Самолет "Боинг" авиакомпании "Азур-Эйр", следовавший маршрутом Домодедово-Пхукет с 327 пассажирами на борту, совершил вынужденную посадку в Ташкенте, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Причиной посадки стал сработавший датчик низкого уровня масла в двигателе. Инцидент произошел в 3:38 по московскому времени.

Сейчас авиакомпания планирует предоставить два резервных "Боинга" для отправки пассажиров к месту назначения в 14 часов мск.

По данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.