При крушении парома в Таиланде погибла россиянка

В результате крушения парома около острова Паттайя погибла россиянка. На место происшествия выехали сотрудники российского посольства.

Как сообщает МИД, авария унесла жизнь гражданки России 1966 года рождения.

Гибель еще двух граждан России, о которой сообщалось ранее в средствах массовой информации, пока не подтверждена. Полиция Таиланда не предоставила российской стороне никаких документов, на основании которых можно было бы сделать вывод о гражданстве погибших.

Четверо россиян находятся в больнице с различными травмами, сообщает телеканал "Москва 24". Один из них - ребенок - находится в тяжелом состоянии. По некоторым данным, у него зафиксирована смерть головного мозга.

Напомним, туристический паром перевернулся накануне в ста метрах от пирса Бали Хай курортного города Паттайя. Туристы возвращались с острова Лан, который известен своими пляжами.

С тонувшего судна спасли 209 человек, при этом паром был рассчитан всего на 150 человек. Среди спасенных – 42 российских туриста. Шесть человек погибли. МЧС России открыло "горячую линию", по которой родственники российских туристов могут узнать информацию об их судьбе. Для этого необходимо позвонить по номеру 8 (800) 775-17-17