Организатор сети подпольных "обменников" пойдет под суд

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи МВД по ЦФО направили в суд дело организатора сети подпольных обменных пунктов. Мужчина обвиняется по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Согласно материалам дела, обвиняемый в 2011 году незаконно организовал на территории Москвы несколько пунктов обмена валют. Злоумышленник вместе с подельником размещали в интернете информацию о наиболее выгодных курсах обмена валют, а так же адреса фиктивных обменных пунктов.

Арендованные помещения касс устраивались таким образом, что клиент, передававший деньги, лишался возможности контроля и распоряжения своими деньгами.

Когда клиент передавал мошенникам купюры, последние скрывались, покидая помещение через "черный ход". Потерпевшие в это время ожидали действий от кассира и возврата денег.

Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам – десять лет колонии. Дело будет рассматривать Таганский суд Москвы, сообщает пресс-служба МВД.