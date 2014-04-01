Суд рассмотрит дело Биляловой, обвиняемой в хищениях в "Оборонсервисе"

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Таганский суд Москвы во вторник приступит к рассмотрению уголовного дела экс-гендиректора компании "Мира" Динары Биляловой, обвиняемой в причастности к хищению бюджетных денег через холдинг "Оборонсервис".

Как ожидается, в начале слушаний прокурор огласит обвинительное заключение, после чего подсудимая скажет, признает ли себя виновной, передает РАПСИ.

Следствие считает, что ООО "Мира", которую в феврале 2012 года возглавила Билялова, была задействована в коррупционной схеме. МВД РФ ранее сообщало, что деньги поступали на счет указанной фирмы под видом оплаты агентских услуг. Впоследствии они легализовывались, распределялись между сообщниками, а также использовались для приобретения по заниженным ценам наиболее ликвидных объектов и предприятий Минобороны.

Напомним, что Компания "Оборонсервис" получила широкую известность в прошлом году после выявления многомиллиардных хищений в системе Минобороны. После возбуждения дела постов лишились несколько высокопоставленных чиновников, в том числе министр обороны Анатолий Сердюков. Экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах.