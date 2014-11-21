Модернизация домов: сколько стоит капитальный ремонт жилого дома в Европе

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

На этой неделе Общественная палата Москвы поддержала введение платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Во время заседания, прошедшего 18 ноября, Общественная палата рассмотрела открытые письма от столичных ТСЖ и управляющих компаний с требованиями законодательно ввести полную оплату капитального ремонта многоквартирного дома собственниками жилья. По словам представителей ТСЖ, если это не будет сделано, то Москве может грозить коммунальный коллапс.

На сегодняшний день Москва остается одним из немногих регионов, где до сих пор действует система софинансирования. То есть, чтобы првоестик апитальынй ремонт в доме, жильцы должны заплатить не меньше 5% от стоимости работ. Отосланное платит город. Но эти субсидии не могут обеспечить всего объема работ. При этом российское законодательство требует, чтобы плата за капремонт была введена до конца года. . Кстати, такая практика распространена и в мире. О том, как проводят капитальный ремонт в Европе рассказывает M24.ru.

Финляндия

В Финляндии капитальный ремонт дома - одно из важнейших событий в жизни местного ТСЖ. В северной стране владельцы квартир в частных многоэтажках раскладывают стоимость капремонта на всех, в зависимости от количества квадратных метров. Чем больше квартира - тем большую сумму вы заплатите.

Вопрос о капремонте решается на обязательном годовом собрании собственников с участием обслуживающей компании.

Сейчас в Суоми проходит достаточно много капремонтов, потому основная часть жилого фонда страны построена в годы урбанизации и стягивания населения с севера в южные муниципалитеты 1960-1980-ые. Дома тех годов постройки уже не соответствуют весьма прогрессивным стандартам энергосбережения, а также часто нуждаются в перекладке коммуникаций.

Фирму-подрядчика выбирают на аукционе. Все документы по капремонту находятся в открытом доступе для жильцов. Финляндия - одна из наименее коррумпированных стран мира, прозрачность расчетов здесь - абсолютная норма, и каждый владелец квартиры точно знает, куда и на что потрачены его деньги.

Суммы за ремонт выходят по российским меркам очень солидные: измеряются десятками тысяч евро со средней по метражу квартиры. И в короткое финское лет жильцы переезжают в летние домики или даже в гостиницы, пока рабочие перекладывают трубы, утепляют балконы и прочее.

За счет государства ремонтируются социальные дома, где выделяются площади для семей, которым не под силу купить собственное жилье.

Германия

В законодательстве Германии четко не прописано сроков, когда необходимо проводить капитальный ремонт дома. Однако в среднем такой ремонт производится раз в 30 лет, мелкие работы, к примеру, косметического ремонта фасада проводятся чаще.

Вопрос о капитальном ремонте в Германии решает специальная комиссия. Если собственником дома является ТСЖ, то вопрос о его ремонте выносится на собрание собственников. Там же обсуждается вопрос об источниках финансирования.

Одно из основных условий при проведении капитального ремонта – проведение всех работ без отселения жильцов. При этом если квартира сдается в аренду, собственник квартиры, должен заранее уведомить арендаторов о предстоящем ремонте.

Финансирование ремонтных работ происходит за счет федерального бюджета и собственника. Стоит отметить, что собственнику предоставляется кредит на эти нужды под 3% годовых.

Страны Восточной Европы и Балтии

В ряде стран Восточной Европы и Балтии государство предоставляет средства для финансирования части расходов на проведение капитального ремонта дома. Стоит отметить, что бюджетные средства даются безвозмездно в форме субсидий или в форме компенсации определенной части фактически произведенных собственниками затрат. Средства из бюджета предоставляются по заявлению собственников или уполномоченных ими организацией и, как правило, на конкурсной основе.

Решение о проведении капитального ремонта принимают собственники помещения на общем собрании.

Словакия

В Словакии государство предоставляет субсидии на устранение дефектов панельных домов, возникших из-за недостатков проектных решений и несоблюдения технологии строительства. Максимальный размер субсидии может составить 50%. Однако субсидии предоставляют лишь в том случае, если существует экспертное заключение о необходимости ремонта.

Венгрия

Что касается Венгрии, то здесь финансовая поддержка выделяется из средств муниципальных бюджетов через ежегодные конкурсы грантов. При этом когда муниципалитет объявляет конкурс, он определяет приоритетные направления присуждения грантов. Например, реконструкция системы отопления, ремонт кровли, замена лифтов, теплоизоляция фасадов и другое. Товарищество и жилищные кооперативы могут участвовать в муниципальных конкурсах грантов и получать средства из бюджета неоднократно. Тем самым капитальный ремонт здесь производится поэтапно.

Эстония

В Эстонии квартирным товариществам после предоставления заявления выделяют специальные пособия в форме компенсации части расходов на уже выполненный капитальный ремонт.

Литва

В 2004 году здесь была принята государственная программа модернизации домов, призванная простимулировать собственников жилья создавать товарищества для дальнейшей модернизации домов и внедрения энергосберегающих технологий. Товарищество собственников жилья может получить от государства грант в размере до 30% стоимости проекта капитального ремонта дома. Кроме того, в Литве существует программа "Обновленный дом – обновленный город". Согласно этой программе, ТСЖ может получить грант в размере до 15% стоимости проекта модернизации жилого дома. Однако при этом собственники должны иметь не менее 10% стоимости проекта, а недостающую сумму можно в форме кредита может предоставить банк.

Стоит отметить, что во всех перечисленных странах банки предоставляют льготные кредиты собственникам жилья на капитальный ремонт жилого сектора.

Мария Солтыс