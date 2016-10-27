Карту "Стрелка" теперь можно пополнить через "Мобильный банк"

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Клиенты Сбербанка теперь смогут пополнить карту "Стрелка" с помощью СМС-сервиса "Мобильный банк", сообщает пресс-служба транспортной карты Подмосковья.

Чтобы моментально пополнить карту, нужно отправить на номер 900 сообщение со словом "Стрелка" или "Strelka", номер карты и сумму. Выглядеть это должно так: Strelka xxxxxxxxxx 100, где x – это номер карты. В ответ придет сообщение от Сбербанка с одноразовым паролем. Отправив его на номер 900, пользователь подтвердит покупку и его карта моментально пополнится.

Услуга распространяется на все виды карт "Стрелка", а также на банковские карты с соответствующими транспортным приложением. Комиссия за услугу не взимается. Пополнить карту можно минимум на 1 рубль.