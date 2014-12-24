В институте "Стрелка" прошла лекция архитектора Микеля Рохкинда

В институте "Стрелка" прошла лекция Микеля Рохкинда "Архитектура за рамками заданных границ". На ней мексиканский архитектор рассказал о стратегии проектирования и привел примеры проектов, совмещающих утилитарную и социальную функции. Сетевое издание M24.ru провело онлайн-трансляцию лекции.

Микель Рохкинд – нетипичный архитектор. Он спроектировал музей шоколада, нетривиальный торговый центр и ресторан. Эти объекты отличает не только оригинальное авторское решение, но и потенциал для развития окружающих территорий. Добавим, что свою студию Rojkind Arquitectos Рохкинд основал в 2002 году. В 2008-м награжден премией IAA. Его дизайн музея шоколада был назван одним из лучших проектов, реализованных во всем мире.

Микель Рохкинд родился в Мехико в 1969 году. В 1994 году закончил архитектурный факультет Университета Universidad Iberoamericana, после чего занимался самостоятельной практикой и работал в архитектурном бюро Adriá+Broid+Rojkind Arquitectos.

В 2000 году Рохкинд был одним из редакторов международного архитектурного журнала ARQUINE, а в 2002-м он основал в Мехико собственную мастерскую Rojkind Arquitectos.