В институте "Стрелка" прошла лекция архитектора Микеля Рохкинда

В институте "Стрелка" прошла лекция Микеля Рохкинда "Архитектура за рамками заданных границ". На ней мексиканский архитектор рассказал о стратегии проектирования и привел примеры проектов, совмещающих утилитарную и социальную функции. Сетевое издание M24.ru провело онлайн-трансляцию лекции.
Микель Рохкинд – нетипичный архитектор. Он спроектировал музей шоколада, нетривиальный торговый центр и ресторан. Эти объекты отличает не только оригинальное авторское решение, но и потенциал для развития окружающих территорий. Добавим, что свою студию Rojkind Arquitectos Рохкинд основал в 2002 году. В 2008-м награжден премией IAA. Его дизайн музея шоколада был назван одним из лучших проектов, реализованных во всем мире.
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Микель Рохкинд родился в Мехико в 1969 году. В 1994 году закончил архитектурный факультет Университета Universidad Iberoamericana, после чего занимался самостоятельной практикой и работал в архитектурном бюро Adriá+Broid+Rojkind Arquitectos.
В 2000 году Рохкинд был одним из редакторов международного архитектурного журнала ARQUINE, а в 2002-м он основал в Мехико собственную мастерскую Rojkind Arquitectos.
Работы Микеля РохкиндаНациональный киноархив XXI века в Мексике, Мехико
Комплекс киноархива и киноинститута раньше располагался в малоприспособленном для этого "временном" сооружении, выстроенном после пожара 1982 года. Сейчас оно обновлено, значительно расширено и дополнено общественными пространствами. В ходе реконструкции под руководством Микеля Рохкинда в киноцентре появились новые залы на 180 человек каждый, и общая вместимость комплекса увеличилась до 2495 мест. Кроме того, теперь там имеется открытый амфитеатр на 750 зрителей. Также были добавлены два новых хранилища, и теперь архив может вместить 50 000 бобин кинопленки.
Офис Transformadora CIEL
До реализации этого проекта здесь была заброшенная вертолетная площадка. Но владельцы здания и корпорация Coca-Cola решили все изменить. Проект реконструкции был заказан Микелю Рохкинду, который предложил создать здесь оригинальное рабочее пространство, надежно укрытое от палящего солнца зеленой кровлей.
Башня Reforma 432
При проектировании этого здания Микель Рохкинд вдохновлялся трудами французского философа Гастона Башляра. В результате во внутреннем пространстве башни появились зоны, посвященные конкретным темам работы автора, таким как земля, металл, хрусталь и вода.
Универмаг Liverpool
Торговый центр площадью 30 000 м2 расположен в северном пригороде мексиканской столицы. В силу своего масштаба он восполняет почти полное отсутствие здесь общественных пространств, становясь своеобразным центром всевозможных социальных контактов. Учитывая эти обстоятельства, Рохкинд предложил разбить на крыше универмага общедоступный парк.
Музей шоколада "Nestle"
Первоначально владельцы предприятия попросили Рохкинда всего лишь разработать вариант крытого перехода между производственными корпусами для посетителей фабрики. Но архитектор предложил построить там целый музей. Теперь, перед тем, как увидеть производство шоколада своими глазами, экскурсанты, по преимуществу, дети, смогут послушать историю этого замечательного продукта в маленьком зрительном зале, а затем посетить музейный магазин. После этого они попадут, пройдя по длинному тоннелю, в цех фабрики. Постройка площадью 634 кв. м достигает в длину 300 м и извивается по территории производственного комплекса, как огромное ярко-красное чудовище. Сам архитектор сравнивает его с бумажной скульптурой оригами, космическим кораблем или "алебрихе" - фантастическим существом мексиканского фольклора. Внутри большинство помещений полностью окрашены в белый цвет, за исключением "театра" с зеленым ковровым покрытием на полу и сидениями в виде долек шоколадной плитки. Музей был спроектирован и построен всего за два с половиной месяца; для этого архитекторам и рабочим пришлось трудиться круглосуточно, разбив каждый день на три восьмичасовые смены.
Японский ресторан "Тори-Тори"
Ресторан расположился в Поланко, одном из самых престижных районов города. Его объем заключен в "клетку" из двух слоев стальной решетки. Ее органические очертания напоминают обвивающий здание плющ, а проницаемая оболочка смягчает границы между внешним пространством и интерьером, что создает игру света и тени.