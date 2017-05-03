Вышел первый трейлер "Темной башни" по романам Стивена Кинга

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/Sony Pictures Entertainment

Вышел первый трейлер экранизации "Темной башни" Стивена Кинга с Мэттью Макконахи и Идрисом Эльбой в главных ролях. Ролик опубликован на официальном YouTUBE-канале Sony Pictures Entertainment. Фильм выйдет в американский прокат 4 августа.

"Темная башня" — цикл из восьми романов Стивена Кинга. Цикл посвящен приключениям Роланда Дискейна, последнего члена ордена стрелков. По сюжету, помимо привычного мира существуют и другие. От хаоса их защищает оплот Вселенной – Темная башня. Дискейн защищает башню от главного злодея – Уолтера О'Дима, также известного как Человек в черном.

Роль Роланда Дискейна сыграл Идрис Эльба ("28 недель спустя", "Призрачный гонщик", дилогия "Тор") Роль Уолтера О'Дима досталась Мэттью Макконахи. В съемках фильма также приняли участие Джеки Эрл Хейли (сериал "Проповедник") и Кэтрин Уинник (сериалы: "Кости", "Викинги").

"Темную башню" не раз пытались экранизировать. В 2010 году режиссером должен был стать Джей Джей Абрамс. После его отказа производство затихло на долгие пять лет. В 2015 году стало известно, что за "Темную башню" взялся Николай Арсель. После этого Sony откладывала выход фильма два раза.

