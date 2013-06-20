Памятник актеру Георгию Вицину может украсить Старый Арбат

Фото: ИТАР-ТАСС
Памятник советскому актеру Георгию Вицину может появиться на московской улице Арбат к концу лета, однако сейчас пока не известно, как будет выглядеть памятник и кто будет скульптором.
"Мы планируем установить памятник... около детской площадки по Староконюшенному переулку - рядом с домом, где он жил. И очень надеюсь, что к концу лета памятник будет там стоять", - сообщил РИА Новости муниципальный депутат района "Арбат" Евгений Бабенко. В настоящее время идет благоустройство самой площадки, отметил депутат.
Актер театра и кино, Народный артист СССР Георгий Михайлович Вицин родился 23 апреля 1918 года. Популярность ему принес созданный в комедиях Леонида Гайдая образ Труса в короткометражных лентах "Пес Барбос и необычный кросс" и "Самогонщики", получившая законченность в кинофильмах "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и "Кавказская пленница". Вместе с Евгением Моргуновым и Юрием Никулиным Вицин создал едва ли не самую яркую сатирическую троицу в истории советского кино. Зрителям также запомнились роли Георгий Вицина в фильмах "Женитьба Бальзаминова", "Старая, старая сказка", "Тень", "Джентльмены удачи", "Не может быть!".
Вицин очень серьезно занимался йогой. Он мог несколько минут простоять на голове, принимал позу лотоса, не ел мяса, регулярно медитировал. К йоге его приобщил Савелий Крамаров, с которым они подружились на съемках "Джентльменов удачи". Когда Крамаров эмигрировал в Америку, всю собранную им литературу о йоге - в то время запрещенной в СССР, - он передал Вицину.
Будучи одним из самых узнаваемых людей в нашей стране, Георгий Вицин не любил славы. Став знаменитостью, он не устраивал встреч с поклонниками и крайне редко давал интервью. Последние годы жизни Вицин не снимался в кино - только изредка давал концерты, на которых читал со сцены своего любимого Зощенко.
Напомним, в Москве существует памятник Юрию Никулину. Его бронзовая фигура в образе клоуна установлена в 2000 году у здания цирка на Цветном бульваре, где работал Юрий Владимирович. Кроме того, в Хабаровске, есть скульптурная композиция, изображающая героев Вицина, Никулина и Моргунова из фильма "Кавказская пленница" в полный рост.