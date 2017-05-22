Форма поиска по сайту

22 мая 2017, 16:25

"Москва онлайн" покажет концерт Скруджи и других рэперов в клубе Stadium Live

27-28 мая в столичном клубе Stadium Live будет проходить фестиваль уличной культуры Urban Culture Festival. На одной площадке встретятся мастера и любители экстремальных видов спорта, тату-художники и граффитчики, барберы и вейперы, танцоры и музыканты. У читателей сетевого издания m24.ru будет возможность увидеть прямую трансляцию концерта и понаблюдать за событиями 28 мая. В этот день перед зрителями выступят группы "Хлеб", Anacondaz, исполнители Скруджи и Скриптонит. Каждый из музыкантов и коллективов заслуживает особого внимания. Например, хип-хоп исполнитель Скриптонит вместе с "Бастой" и "Смоки Мо" записал два трека "Лед" и "Миллионер из трущоб". Также рэпер участвовал в создании новой пластинки популярного британского исполнителя Tricky. Есть чем похвастаться и Скруджи. Его песни очень четкие и честные, а еще у них огромное количество поклонников. Первый сингл и клип "Ровной дороги" набрал более пяти миллионов просмотров на YouTube.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 28 мая в 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

