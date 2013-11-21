Форма поиска по сайту

21 ноября 2013, 11:58

Политика

Экс-кандидата в мэры Астрахани Шеина ранили в Москве

Депутат астраханской областной думы Олег Шеин ранен в Москве и находится в больнице, сообщил пресс-секретарь столичного отделения партии "Справедливая Россия" Ксения Моторина.

По ее словам, Шеин заступился за человека, в результате чего хулиганы нанесли ему три ножевых ранения.

В настоящее время депутат находится в институте им. Склифосовского. " Сегодня ночью совершено нападение на Олега Шеина. Три ножевых ранения. Прооперирован", - заявил председатель партии Сергей Миронов в своем микроблоге в Ttwitter.

При этом Миронов связал нападение на Шеина с прошедшими выборами мэра в Астрахани.

Напомним, что Шеин в 2012 году занял второе место на выборах мэра Астрахани, набрав около 30 процентов голосов избирателей. Кандидат не согласился с итогами голосования и проводил многомесячную акцию протеста с голодовкой. Победителем на выборах был объявлен представитель "Единой России" Михаил Столяров с 60 процентами голосов.

